Мэттью Миллер сообщил, что награду не смогут получить госслужащие из США.

В американском внешнеполитическом ведомстве по-прежнему предлагают выплатить десять миллионов долларов за информацию о лидере ХТШ* (или "Хайат Тахрир аш-Шам"* - запрещена на российской территории как террористическая организация). Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделал официальный представитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник уточнил, что не будет выдвигать предположения относительно того, как поступит американская администрация при Джо Байдене в том случае, если Ахмед аш-Шараа, известном также под прозвищем Абу Мухаммед аль-Джулани, будет задержан и передан властям.

Все так. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что телеканал NBC сообщил со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщил зрителям, что Вашингтон рассматривает возможность исключения группировки боевиков, свергнувшей президента Сирии Башара Асада, из списка иностранных террористических организаций.

Госдеп утверждает, что США не причастны к убийству генерал-лейтенанта Кириллова.

Фото и видео: YouTube / Defense Now