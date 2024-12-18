Мэттью Миллер прокомментировал теракт на Рязанском проспекте в Москве.

Американское внешнеполитическое ведомство утверждает, что власти из США не причастны к убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российских Вооруженных сил Игоря Кириллова в Москве. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделал официальный представитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранного чиновника СМИ попросили оценить обстановку, которая сложилась вокруг убийства военнослужащего.

У меня нет оценок. Это не то, к чему мы причастны. Я могу сказать вам, что США не знали об этом заблаговременно и не принимали в этом никакого участия. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

США введут дополнительные санкции в отношении Грузии.

Фото и видео: YouTube / Defense Now