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Госдеп утверждает, что США не причастны к убийству генерал-лейтенанта Кириллова

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Мэттью Миллер прокомментировал теракт на Рязанском проспекте в Москве.

Американское внешнеполитическое ведомство утверждает, что власти из США не причастны к убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российских Вооруженных сил Игоря Кириллова в Москве. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделал официальный представитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранного чиновника СМИ попросили оценить обстановку, которая сложилась вокруг убийства военнослужащего.

У меня нет оценок. Это не то, к чему мы причастны. Я могу сказать вам, что США не знали об этом заблаговременно и не принимали в этом никакого участия.

Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

США введут дополнительные санкции в отношении Грузии.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: госдеп, игорь кириллов, мэттью миллер, убийство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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