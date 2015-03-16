Суд в Баку приговорил Рубена Варданяна к 20 годам тюрьмы

Бизнесмена обвинили в военных преступлениях, терроризме и его финансировании.

Бакинский военный суд приговорил одного из бывших лидеров карабахских армян Рубена Варданяна к 20 годам тюрьмы. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на суд.

Сегодня, 17 февраля, прошел судебный процесс над заключенным бизнесменом. Обвинение требовало назначить Варданяну максимально строгую меру наказания в виде пожизненного лишения свободы. Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы.

Напомним, в сентябре 2023 года Рубена Варданяна задержали пограничники при попытке выезда в Армению. Он находился в Карабахе с 2022 года, когда регион не был под полным контролем Азербайджана. В Баку бизнесмена обвинили в военных преступлениях, терроризме и его финансировании.

Фото: pxhere.com