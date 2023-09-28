США не рассматривают возвращение рядового Кинга как прорыв в отношениях с КНДР

Мэттью Миллер рассказал о процессе возвращения американца домой.

Американская администрация не рассматривает передачу Пхеньяном Вашингтону военнослужащего США Трэвиса Кинга в качестве прорыва в американо-северокорейских отношениях. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Госдепе США поделился официальный представитель Мэттью Миллер. Дипломат уточнил, что власти США готовы к диалогу с северокорейским лидером и дипломатическим контактам с КНДР.

Я бы не стал рассматривать это как свидетельство какого-то прорыва. Я думаю, что это разовое событие. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Мэттью Миллер напомнил СМИ о том, что в КНДР ранее всегда отвергали американские попытки наладить контакт. Когда военнослужащий Трэвис Кинг впервые пересек государственную границу Северной Кореи, дипломаты несколько раз пытались связаться с Северной Кореей, но иностранцы отвергали прямые подходы связи. В результате Вашингтон обратился к Швеции, а Стокгольм дозвонился до Пхеньяна и помог договориться о передаче солдата.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State