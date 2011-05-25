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В США заявили о желании создать международную миссию по Карабаху

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Мэттью Миллер оценил ситуацию на территории конфликта между Баку и Ереваном.

Американские власти намерены создать международную миссию по Нагорному Карабаху, которая будет следить за соблюдением прав жителей региона. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Госдепе США сделал официальный представитель Мэттью Миллер.  

Мы полагаем, что должна быть международная миссия, которая гарантирует <...> что их права и безопасность будут обеспечены в соответствии с заявлениями, сделанными Азербайджаном. Мы работаем с нашими союзниками и партнерами над этим.

Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В США заявили, что проводят регулярные консультации с кубинскими должностными лицами.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: азербайджан, армения, госдеп, мэттью миллер, нагорный карабах
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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