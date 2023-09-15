В США заявили, что проводят регулярные консультации с кубинскими должностными лицами

Мэттью Миллер рассказал о контактах Вашингтона с Гаваной.

Американское внешнеполитическое ведомство проводит регулярные консультации с кубинскими должностными лицами, однако в настоящее время Вашингтон не может объявить о том, что намерен исключить эту страну из реестра спонсоров терроризма. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Госдепе США сделал официальный представитель Мэттью Миллер.

В понедельник помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс встретился с заместителем министра иностранных дел Кубы....касались прав человека, миграции и других вопросов, представляющих интерес для обеих сторон. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Дополнительно чиновник ответил на вопрос СМИ о том, есть ли какие-либо подвижки в вопросе о возможности исключения Кубы из американского списка стран - спонсоров терроризма. Мэттью Миллер подчеркнул, что никаких решений не принято, поэтому он не может далее говорить об этой теме сегодня. Напомним, что в перечне сейчас состоят Иран, КНДР, Куба и Сирия.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State