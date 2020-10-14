Госдеп: введенные США санкции против грузин не повлияют на отношения Вашингтона и Тбилиси

Мэттью Миллер оценил контакты с Тбилиси.

Введенные за последние полгода санкции против грузинских граждан не повлияют на двусторонние отношения между Вашингтоном и Тбилиси. Уверенность в этом высказал журналистам на регулярном брифинге во внешнеполитическом ведомстве США руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер. Пресса задала спикеру соответствующий вопрос. Они уточнили, что введены ограничения против имеющего российско-грузинское гражданство бизнесмена Отара Парцхаладзе. В апреле текущего года также санкциям подвергся один из местных судей.

Я так не считаю. Я бы сказал, что мы всегда были солидарны с народом Грузии, его стремлением жить в свободной и суверенной стране с международно признанными границами. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе США считают, что эти страны за последние 30 лет стали стратегическими партнерами, поэтому Вашингтон помогает Тбилиси с процессом "полной интеграции в евроатлантическую семью".

Госдеп признал, что некоторые страны ЕС не могут быстро отказаться от энергоносителей РФ.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State