Мэттью Миллер оценил экономическое сотрудничество ЕС с РФ.

Американская администрация осознает, что некоторые государства Евросоюза, импортирующие значительные объемы российских энергоносителей, не могут быстро отказаться от таких поставок. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами во внешнеполитическом ведомстве сделал официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Чиновник ответил на вопрос СМИ о том, что ряд государств продолжает покупать у Москвы и поддерживает ее экономику.

Нельзя просить страну, которая в полной мере зависит от российского ископаемого топлива, сразу же отказаться от него, если это означает, что у их граждан не будет электроснабжения или отопления в холодную зиму. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Мэттью Миллер добавил, что Вашингтон работал рука об руку с партнерами в ЕС и с европейскими странами на индивидуальной основе ради того, чтобы создать для России засчет санкционного давления значительные издержки. При этом в США понимают, что европейский регион импортировал большие объемы ископаемого топлива из России до начала специальной военной операции на Украине.

Госдеп не опасается, что санкции против компаний Турции сорвут вступление Швеции в НАТО.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State