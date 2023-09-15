Госдеп не опасается, что санкции против компаний Турции сорвут вступление Швеции в НАТО

Мэттью Миллер оценил контакты с Анкарой.

В американском внешнеполитическое ведомстве не опасаются, что введенные в четверг, 14 сентября, санкции против турецких компаний подорвут процесс вступления Швеции в Организацию Североатлантического договора. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. СМИ задали вопрос чиновнику о том, как ограничения в адрес Анкары могут сказаться на процессе присоединения Стокгольма к НАТО. Эксперт пояснил, что власти США еще не уведомил о решении ввести санкции Турцию, которая еще должна одобрить заявку Швеции на вступление в военный блок.

Вовсе нет. У нас конструктивные теплые отношения с турецким правительством. Они являются нашим важным союзником. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

По словам Мэттью Миллера, чиновник из США "продолжают работать" с Турцией по поводу членства Швеции в НАТО.

В Госдепе заявили, что США оперативно ответят на высылку американских дипломатов из Москвы.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State