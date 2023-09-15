В Госдепе заявили, что США оперативно ответят на высылку американских дипломатов из Москвы

Мэттью Миллер оценил эскалацию отношений Вашингтона с Москвой.

Американская администрация считает безосновательным выдворение с территории России первого и второго секретарей посольства в Москве и намерена оперативно дать ответ. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Чиновник заметил, что МИД РФ уведомил посла Линн Трейси о своем решении объявить двух сотрудников США персонами нон грата. В США полагают, что речь идет об очередной эскалации и конфронтации, проходящих на место конструктивного взаимодействия. В Вашингтоне выразили сожаление, что Россия выбирает такой путь.

Эта ничем не спровоцированная высылка наших дипломатических сотрудников является совершенно необоснованной. Как и дело в отношении бывшего российского наемного сотрудника нашего посольства, который был арестован за якобы вредоносные действия - предоставление нашему посольству медиароликов. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе США дополнительно ответили на вопрос о том, какие шаги Вашингтон предпримет. Мэттью Миллер заметил, что не собирается на текущий момент что-либо анонсировать, так как указанные сотрудники посольства США в Москве еще не покинули РФ.

В Госдепе заявили, что США не собираются отказываться от принципа открытых дверей НАТО.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State