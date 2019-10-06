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В Госдепе заявили, что США не собираются отказываться от принципа открытых дверей НАТО

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Мэттью Миллер оценил политику приема новых членов в военный блок.

В американском внешнеполитическом ведомстве не собираются отказываться от принципа открытых дверей НАТО. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Чиновник отреагировал на вопрос о том, считают ли власти страны оправданным отказ воспринимать требования Москвы в сфере безопасности, в частности, не принимать в состав Североатлантического военного альянса Украину, тем фактором, которое привело к эскалации регионального конфликта.

У НАТО политика открытых дверей, и мы не собираемся идти на компромисс в этой политике.

Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Представитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что перед эскалацией конфликта на Украине США неоднократно заявляли, что "хотят дипломатии с Россией", вместе с тем он отказался приводить какие-либо детали дипломатических переговоров в тот период.

Посол США в РФ посетила находящегося в заключении Уилана.

Фото и видео: YouTube /U.S. Department of State

Теги: госдеп, мэттью миллер, нато
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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