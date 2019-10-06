Посол США в РФ посетила находящегося в заключении Уилана

Мэттью Миллер рассказал о работе Линн Трейси.

Американский посол в России Линн Трейси посетила осужденного за шпионаж гражданина США Пола Уилана. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Эксперт рассказал прессе о том, что в августе 2023 года с Полом Уиланом напрямую разговаривал лидер внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен. Дипломат также заверил соотечественника в том, что власти США работают над его возвращением домой.

Посол Линн Трейси встретилась ранее сегодня с Полом Уиланом. Визит состоялся в рамках консульского доступа. Посол Трейси вновь повторила ему, что президент Байден и госсекретарь Блинкен намерены добиваться его возращения домой. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе по-прежнему готовы к переговорам с КНДР.

Фото и видео: YouTube /U.S. Department of State