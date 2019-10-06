В Госдепе по-прежнему готовы к переговорам с КНДР

Мэттью Миллер напомнил об открытых дверях для Пхеньяна.

В американском внешнеполитическое ведомстве заявили, что власти страны по-прежнему готовы к переговорам с руководством КНДР. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Чиновник добавил, что в Вашингтоне не ждут, что эти переговоры состоятся в скором будущем. Эксперт пояснил, что основывается на той деятельности, которую на протяжении двух последних лет продвигает Пхеньян. При этом он подчеркнул, что американские "двери всегда открыты".

Мы всегда ясно заявляли, что готовы к дипломатии, открыты для переговоров и приветствовали бы их с целью снятия наших озабоченностей в связи северокорейской ядерной программой. На сегодняшний день, как вы хорошо знаете, они не проявили к этому никакого интереса. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдеп сообщили, что США пока не видели всех результатов встречи Путина и Ким Чен Ына.

Фото и видео: YouTube /U.S. Department of State