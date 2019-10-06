В Госдеп сообщили, что США пока не видели всех результатов встречи Путина и Ким Чен Ына

Мэттью Миллер оценил рабочий визит главы КНДР в Россию.

Американское внешнеполитическое ведомство не располагает информацией о всех результатах встречи российского президента Владимира Путина и лидера Северной кореи Ким Чен Ына, которая состоялась 13 сентября на территории космодрома "Восточный". Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Чиновник добавил, что у властей страны вызывают беспокойство те переговоры,которые Москва и Пхеньян могли провести по программам, способным нарушить резолюции Совета Безопасности ООН.

Мы не видели всех заявлений по этой встрече, равно как и всех результатов по итогам этой встречи. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе утверждают, что США не будут делать исключений из санкций по РФ для Ирака.

Фото и видео: YouTube /U.S. Department of State