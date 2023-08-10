В Госдепе утверждают, что США не будут делать исключений из санкций по РФ для Ирака

Мэттью Миллер оценил те издержки, которые западные ограничения приносят для России.

Американская администрация при президенте Джо Байдене продолжит реализовывать антироссийские санкции, изменений в этой политике нет. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Чиновник ответил на вопрос о том, могут ли власти США предусмотреть исключения для иракских рестрикций для того, чтобы страна могла оплачивать счета в рамках сотрудничестве с российскими предприятиями. В Вашингтоне уточнили, что планируют и далее вводить против Москвы издержки.

Мы продолжаем применять все наши санкции в отношении России, изменений в политике касательно Ирака и России нет. Но я не буду здесь говорить о каких-либо конкретных действиях Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

На мероприятии Мэттью Миллер приписал России использование зависимости других стран от российских энергоносителей для оказания влияния.

В Госдепе заявили, что США "агрессивно" вырабатывают гарантии безопасности для Украины.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State