В Госдепе заявили, что США "агрессивно" вырабатывают гарантии безопасности для Украины

По словам Миллера, другие страны G7 ведут аналогичные переговоры с Киевом.

США "агрессивно" вырабатывают гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

По его словам, на состоявшихся с украинскими коллегами переговорах были согласованы новые встречи. При этом Миллер отметил, что у него нет информации о сроках их проведения. Также глава пресс-службы Госдепа отметил, что другие страны G7 ведут аналогичные переговоры с Киевом.

Ранее Захарова заявила, что гарантии безопасности стран НАТО для Украины являются пустыми отговорками.

Видео: YouTube / U.S. Department of State