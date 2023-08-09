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В Госдепе заявили, что США "агрессивно" вырабатывают гарантии безопасности для Украины

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По словам Миллера, другие страны G7 ведут аналогичные переговоры с Киевом.

США "агрессивно" вырабатывают гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

По его словам, на состоявшихся с украинскими коллегами переговорах были согласованы новые встречи. При этом Миллер отметил, что у него нет информации о сроках их проведения. Также глава пресс-службы Госдепа отметил, что другие страны G7 ведут аналогичные переговоры с Киевом.

Ранее Захарова заявила, что гарантии безопасности стран НАТО для Украины являются пустыми отговорками.

Видео: YouTube / U.S. Department of State 

Теги: гарантии безопасности, госдепартамент сша, мэттью миллер, сша, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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