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Захарова: гарантии безопасности стран НАТО для Украины – пустые отговорки

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По словам дипломата, членам альянса необходимо объяснить, в чем состоят гарантии безопасности.

Гарантии безопасности стран НАТО для Украины выглядят как пустые отговорки. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, членам альянса необходимо объяснить, в чем состоят гарантии безопасности для Киева. Захарова назвала эти обещания "игрой словами и манипуляцией общественным мнением", как и многие западные клише.

Гарантии безопасности предполагают и гарантии, и безопасность. А здесь их нет. Это пустые отговорки, которых становится все больше.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова заявила, что Россия может зеркально ответить на призыв к россиянам сотрудничать с MI6.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: гарантии безопасности, мария захарова, мид россии, нато, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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