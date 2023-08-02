Захарова: Россия может зеркально ответить на призыв к россиянам сотрудничать с MI6

По ее словам, жителей страны призвали "идти на предательство Родины".

Россия может зеркально ответить на призыв к россиянам сотрудничать с британской внешней разведкой MI6. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала призыв главы службы MI6 Ричарда Муна к сотрудничеству, который был адресован россиянам. По ее словам, жителей страны призвали "идти на предательство Родины". Захарова считает, что надо выступить с аналогичным предложением к британцам о сотрудничестве с российской разведкой.

Почему бы нет, что такого? Ведь, с точки зрения Лондона, это норма. Не вижу, почему мы должны себе отказывать, так что ждите. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова заявила, что речи о снижении активности РФ по армяно-азербайджанскому урегулированию не идет.

Видео: МИД России