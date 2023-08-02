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Захарова: речи о снижении активности РФ по армяно-азербайджанскому урегулированию не идет

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Дипломат отметила, что Москва заинтересована в урегулировании отношений между Баку и Ереваном.

Речи о снижении активности России по армяно-азербайджанскому урегулированию не идет. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что Москва заинтересована в урегулировании отношений между Баку и Ереваном. Она также напомнила, что за последние пару месяцев состоялась целая серия контактов с участием России на высшем и высоком уровнях. По словам Захаровой, рассуждения о возможном решении вывести российских миротворцев из Нагорного Карабаха выглядят "абсолютно непонятными" с учетом непростой гуманитарной ситуации в регионе.

Ранее МИД России прокомментировал слова Пашиняна о миротворцах в Карабахе.

Видео: МИД России

Теги: азербайджан, армения, мария захарова, мид россии, урегулирование
Категории: Лента новостей, Новости России,

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