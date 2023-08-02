МИД России прокомментировал слова Пашиняна о миротворцах в Карабахе

Мария Захарова оценила двусмысленность заявлений армянского руководства.

Высказывания главы армянского правительства Армении Никола Пашиняна о российских миротворцах в Нагорном Карабахе демонстрируют двусмысленность, которую Ереван нередко занимает по ключевым вопросам в региональном конфликте. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 2 августа сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница попросила коллег из соседнего государства определиться по вопросу нахождения специалистов РФ на указанной территории. Ранее Никол Пашинян заявил, что если российские миротворцы решат уйти из Нагорного Карабаха, то это будет означать, что угрозы населению региона больше нет.

После того, как руководство Армении признало Нагорный Карабах азербайджанским, как они об этом сказали, какие-либо претензии в адрес России по поводу недостаточности усилий выглядят вдвойне неуместно. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России добавили, что речь идет о странных рассуждениях в тот момент, когда в регионе конфликта фиксируется крайне нестабильная гуманитарная ситуация. Мария Захарова призвала отказаться от двусмысленности в заявлениях по теме. Дипломат напомнила, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе выполняют важные функции. В частности, речь идет о разминировании, обмене заключенными-военнопленными,мирное урегулирование инцидентов и оказание гуманитарной помощи населению.

Захарова назвала обманом встречу Киева и Запада по "формуле мира".

Фото и видео: МИД России