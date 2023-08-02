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Захарова назвала обманом встречу Киева и Запада по "формуле мира"

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В МИД России оценили "мирный план" украинских властей.

Встречи по мирному урегулированию ситуации с украинским кризисом под эгидой так называемой "формулы мира" президента Владимира Зеленского являются попыткой киевского режима сформировать антироссийскую коалицию.  Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 2 августа сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.  Чиновница заметила, что подобные мероприятия важны недружественным странам ради монополизации права Украины на выдвижение мирных предложений и принижении остальных вариантов.

Встречи, которые инициирует киевский режим и его западные кураторы для продвижения формулы Зеленского, – это обман. Это попытка воспользоваться искренними намерениями ряда государств с целью сколачивания антироссийской коалиции...

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России подчеркнули, что псевдомирный план Украины никакого отношения к миру не имеет, так как этот документ состоит из заведомо неприемлемых ультиматумов и требований по отношению к российской стороне.

Захарова: РФ ждет вскоре от КНР копию архива о действиях Японии во Вторую мировую войну.

Фото и видео: МИД России

Теги: запад, мария захарова, саудовская аравия, формула мира
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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