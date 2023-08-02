Захарова назвала обманом встречу Киева и Запада по "формуле мира"

В МИД России оценили "мирный план" украинских властей.

Встречи по мирному урегулированию ситуации с украинским кризисом под эгидой так называемой "формулы мира" президента Владимира Зеленского являются попыткой киевского режима сформировать антироссийскую коалицию. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 2 августа сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что подобные мероприятия важны недружественным странам ради монополизации права Украины на выдвижение мирных предложений и принижении остальных вариантов.

Встречи, которые инициирует киевский режим и его западные кураторы для продвижения формулы Зеленского, – это обман. Это попытка воспользоваться искренними намерениями ряда государств с целью сколачивания антироссийской коалиции... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России подчеркнули, что псевдомирный план Украины никакого отношения к миру не имеет, так как этот документ состоит из заведомо неприемлемых ультиматумов и требований по отношению к российской стороне.

Захарова: РФ ждет вскоре от КНР копию архива о действиях Японии во Вторую мировую войну.

Фото и видео: МИД России