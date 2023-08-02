Захарова: РФ ждет вскоре от КНР копию архива о действиях Японии во Вторую мировую войну

В МИД России рассказали о новых свидетельствах военных преступления Токио.

Москва рассчитывает в ближайшее время получить от китайских властей копию обнаруженного архивного документа о действиях Японии во Вторую мировую войну. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 2 августа сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница добавила, что речь идет о документе, который является докладом руководителя "Отряда 731" высшему руководству страны. Этот материал дополняет показания местных военных преступников, которые давались в ходе Хабаровского процесса 1949 года.

Надеемся на получение в ближайшее время упомянутого материала, запросив копию у китайских коллег, которые по имеющейся информации уже обладают им. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала словесной эквилибристикой заявления США о гарантиях безопасности Киеву.

Фото и видео: МИД России