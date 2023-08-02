Захарова назвала словесной эквилибристикой заявления США о гарантиях безопасности Киеву

В МИД России напомнили, что Вашингтон хочет создать плацдарм против Москвы.

Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова назвала словесной эквилибристикой американские заявления о гарантиях безопасности для киевского режима. В рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве чиновница отметила, что этими действиями власти США стремятся сохранить территорию Украины в качестве военного плацдарма против российской стороны. Она пояснила, что Вашингтон поставил себе задачу лишь найти красивые новые формулировки для проведения своей политики.

А суть остается прежней - это использование Украины в качестве инструмента антироссийской гибридной войны, которая была развязана Западом. Второе - сохранение украинской территории в качестве плацдарма в прямом смысле этого слова. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова заявила об игнорировании верховным комиссаром ООН фактов о погибших в Еленовке.

Фото и видео: МИД России