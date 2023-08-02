В МИД России ответили на обвинения Фолькера Тюрка.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк игнорирует факты о погибших украинских военнопленных в следственном изоляторе в Еленовке.Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 2 августа сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат пояснила, что у властей возникло недоумение из-за утверждений иностранца о том, что более 50 украинских военнопленных в следственном изоляторе в Еленовке стали жертвами не попаданием ракеты, выпущенной из реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства.

Возникает закономерный вопрос, откуда у его управления, которое он возглавляет и которое не имеет соответствующей компетенции в столь специфической сфере, подобная убежденность. Кто-то передавал материалы? Хотелось бы ознакомиться и с тем, кто передавал, и с самими материалами. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница пояснила, что Фолькером Тюрком игнорируется официальная информация Министерства обороны РФ, в также Следственного комитета страны, которая неоднократно доводилась до широкой общественности". МИД выражает сожаление, что верховный комиссар ООН снова продемонстрировал миру свои двойные стандарты и нежелание давать объективную оценку действиям ВСУ.

Захарова: протесты Токио по Курилам будут рассматриваться как попытка вмешаться в дела РФ.

Фото и видео: МИД России