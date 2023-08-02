Захарова: протесты Токио по Курилам будут рассматриваться как попытка вмешаться в дела РФ

В МИД России оценили итоги Второй мировой войны по территориальному вопросу.

Любые протесты на территории Токио по теме Курильских островов будут в дальнейшем рассматриваться Москвой как попытка вмешаться во внутренние дела России, а также стремление нарушить фундаментальные принципы Устава ООН. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 2 августа сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Вновь заявляем, что Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью РФ по итогам Второй мировой войны ввиду этого абсолютно неоспоримого факта... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: РФ призвала США пересмотреть свои предубеждения в отношении ДВЗЯИ.

Фото и видео: МИД России