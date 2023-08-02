Захарова: РФ призвала США пересмотреть свои предубеждения в отношении ДВЗЯИ

В МИД России призвали Вашингтон сделать шаг в правильном направлении.

Москва призывает американскую администрацию пересмотреть свои предубеждения и ложные установки в отношении ДВЗЯИ (Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний) и ратифицировать этот документ. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 2 августа сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница напомнила о том, что сейчас Вашингтон зациклился на предубеждениях и ложных установках. Однако в МИД РФ подчеркнули, что власти США претендуют на авторитетный голос в сфере контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, поэтому должны проникнуться чувством ответственности и "сделать шаг в правильном направлении.

Понимаю, что будет сложно, но надо ратифицировать договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, отказавшись от соблазна возобновить ядерные испытания под тем или иным предлогом. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ считают важным не допустить деградации обстановки в Нигере.

Фото и видео: МИД России