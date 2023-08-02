В МИД РФ считают важным не допустить деградации обстановки в Нигере

Мария Захарова оценила обстановку в африканской стране.

Москва считает крайне важным не допустить деградации обстановки в Нигере, для чего важно организовать национальный диалог ради восстановления гражданского мира, правопорядка и законности. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 2 августа сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница добавила, что По применение силы на территории африканской страны не будет способствовать мирному урегулированию ситуации.

Мы полагаем, что угроза применения силы в отношении суверенного государства не будет способствовать разрядке напряженности и урегулированию ситуации в стране Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Янукович был "любимкой" на Западе до конца 2013 года.

Фото и видео: МИД России