В МИД России объяснили, что "летучие отряды" для майдана готовились за пределами Украины

Движущей силой государственного переворота на Украине в 2014 году стали летучие отряды, подготовленные в специальных тренировочных лагерях на территории Польши и стран Прибалтики, отметила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Чиновница напомнила, что "летучие отряды" тренировались на базах в Прибалтике и Польше. Речь идет не о сезонных рабочих, прибывших на майдан по зову сердца, а о лицах, которые располагались в специальных тренировочных лагерях, где проводилось обучение по ведению уличного боя, тактике противодействия силовым структурам. В МИД РФ пояснили, что именно эти представители стали основной опоров для государственного переворота на Украине. Мария Захарова добавила, что наемники выполнили по заказу коллективного Запада "черную работу", которая потом выдавалась киевским режимом за волю народа.

Он был "любимкой", самым важным, главным для них человеком. То есть все шло к тому, что Украина будет преодолевать проблемы так, как это делают все остальные страны… Но при этом все ждали решения Януковича, идет ли он в объятия Запада на западных условиях, и все были уверены, что да. А он этого не сделал. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Российский дипломат напомнила о том, как резко изменилось отношение стран коллективного Запада к президенту Украины Виктору Януковичу в конце 2013 года. Ранее политик был обласкан либеральными и демократическими лидерами, а на торжественных мероприятиях его считали центральным гостем на всех саммитах. До конца 2023 года все главы государств фотографировались с ним и жали руку коллеге. Однако затем Виктор Янукович взял время для "гармонизации процессов", которые велись в рамках СНГ и прочих структур на постсоветском пространстве.

В МИД прокомментировали реакцию США на атаки украинских БПЛА на Москву.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik