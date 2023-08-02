Захарова дала оценку законопроекту Рады о песнях на русском языке

В МИД России оценили нацистскую сущность киевского режима.

Киевский режим считает себя вправе менять сознание людей, поэтому он вновь продемонстрировал свою нацистскую сущность. Соответствующее заявление в эфире авторской программы на радиостанции Sputnik официальный представитель российского министра по иностранным делам Мария Захарова. Таким образом дипломат прокомментировала регистрацию в Верхней Раде (парламент Украины) законопроект, по которому политики ужесточают ответственность граждан за включение песен на русском языке в общественных местах. В МИД РФ добавили, что речь идет об абсурде с точки зрения международно-правовых документов, которое мировое сообщество принято практически консенсусом.

Что касается Европы и вот этого либерального пространства, так они на этом себя отстроили с точки зрения современной идеологии: толерантность ко всему, делай, что хочешь, выражай себя по-любому. Но для меня это – четкий сигнал о нацистской сущности киевского режима. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова добавила, что появление этого документа на рассмотрении у депутатов Украины в очередной раз показало, что в стране у власти находятся "люди с болезненным сознанием", которые исповедуют нацистскую идеологию. Дипломат добавила, что эти лица считают себя вправе менять сознание других людей.

Захарова: между Киевом и Варшавой есть колоссальные противоречия.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik