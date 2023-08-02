В МИД России оценили политику между европейскими странами.

Варшаву и киевский режим объединяет "дружба против" России, однако между этими странами в регионе есть колоссальные противоречия. Об этом сообщила в эфире авторской программы на радиостанции Sputnik официальный представитель российского министра по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила, что Украины в том виде государства, в котором она находилась в "свободном плавании" в 90-е годы, уже не существует.

Народ расколот, потому что на протяжении нескольких десятилетий над ним проводились эксперименты по переучиванию на иной манер и по привитию этому народу абсолютно чуждых, абсурдных ценностей… Кто оперирует от имени Украины?... Они представляют военно-промышленный комплекс стран НАТО, а также денежные интересы тех, кто в этой кровавой истории замешан. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД России

В МИД России добавили, что в Польше идеи об "исторической справедливости" в контексте территории Западной Украины уже становятся мейнстримными, а не обсуждаются исключительно на закрытых встречах отдельными маргиналами. Мари я Захарова пояснила, что регулярно появляются книги по теме, проводятся конференции и выступают политики.

То марочку выпустят, то монетку отчеканят с определенными ностальгическими воспоминаниями. Это создает определенный общественный фон. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова прокомментировала атаку беспилотников на Москву.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik