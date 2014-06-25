Захарова прокомментировала атаку беспилотников на Москву

В МИД России оценили очередную атаку беспилотниками ВСУ по мирной инфраструктуре.

Новой атакой беспилотников на Москву киевский режим продолжает раскрывать себя как террористическую ячейку в глазах мирового сообщества. Такое мнение в эфире проекта "Соловьев Live" высказала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что утро на 1 августа было омрачено "очередной конвульсией" украинских властей, связанной с атакой дронами на гражданский объект инфраструктуры "Москва-Сити". Дипломат пояснила, что еще год назад отечественные аналитики называли ВСУ и киев террористическими и экстремистскими организациями, но в тот момент от таких слов "морщились все".

Все оценки, которые были даны об экстремистской сущности, не только нацистской, не только профашистской сущности киевского режима, но и очевидно террористической, мы говорили давно. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова подчеркнула, что Украина использует мирное население в качестве заложника для проведения своих преступных акций.

МИД РФ заявил, что наращивание активности США накаляет обстановку на Корейском полуострове.

Фото и видео: Вконтакте / Cоловьев Live