МИД РФ заявил, что наращивание активности США накаляет обстановку на Корейском полуострове

Мария Захарова оценила работу Вашингтона с Японией и Южной Кореей в регионе.

Предпринимаемые американскими властями конфронтационные шаги по наращиванию военной активности под предлогом сдерживания Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) только дестабилизируют ситуацию на Корейском полуострове. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 июля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Мы внимательно следим за ситуацией. Обстановка там продолжает накаляться главным образом из-за наращивания США совместно с Республикой Корея и Японией военной активности в рамках так называемой стратегии расширенного сдерживания КНДР. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России обратили внимание на то, что российская сторона неоднократно подчеркивала опасность взятого внешнеполитического курса Вашингтона по созданию атмосферы нестабильности в этом регионе. По мнению Марии Захаровой, такие конфронтационные шаги провоцируют эскалацию в регионе и гонку вооружений, поэтому идут вразрез с политико-дипломатическими усилиями мирного урегулирования проблем.

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Фото и видео: МИД России