Американские власти дают понять мировому сообществу, что одобряют действия киевского режима по гонению на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), так как не осуждают их. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 июля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница напомнила о том, что проблема религиозных гонений на Украине по-прежнему не входит в число приоритетов в профильных международных структурах и ООН.
За время гонений православных верующих на Украине они не выступили с критикой разрушительной церковной политики Зеленского, тем самым, видимо, давая понять, что одобряют противоправные действия своих подопечных.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
В МИД России считают, что в мире нет адекватной реакции на антиправославную политику правящего в Киеве режима, а многочисленные случаи захвата недвижимости и имущества УПЦ, как и факты произвола и насилия в отношении священнослужителей и верующих не расследуются.
Макрону нечего предложить БРИКС, заявили в МИД.
Фото и видео: МИД России
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