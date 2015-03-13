Мария Захарова оценила реакцию Запада на гонения верующих на Украине.

Американские власти дают понять мировому сообществу, что одобряют действия киевского режима по гонению на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), так как не осуждают их. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 июля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница напомнила о том, что проблема религиозных гонений на Украине по-прежнему не входит в число приоритетов в профильных международных структурах и ООН.

За время гонений православных верующих на Украине они не выступили с критикой разрушительной церковной политики Зеленского, тем самым, видимо, давая понять, что одобряют противоправные действия своих подопечных. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России считают, что в мире нет адекватной реакции на антиправославную политику правящего в Киеве режима, а многочисленные случаи захвата недвижимости и имущества УПЦ, как и факты произвола и насилия в отношении священнослужителей и верующих не расследуются.

Макрону нечего предложить БРИКС, заявили в МИД.

Фото и видео: МИД России