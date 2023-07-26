Макрону нечего предложить БРИКС, заявили в МИД

Мария Захарова рассказала, почему президент Франции не будет присутствовать на мероприятии.

Присутствие на международном саммите БРИКС французского лидера Эммануэля Макрона, который просил власти ЮАР позволить ему принять участие во встрече, но так и не получил официального приглашения от организаторов, ничем бы не помогло решить те задачи, которые стоят перед данным объединением. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 июля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница подчеркнула, что отправка приглашений на мероприятие представляет из себя прерогативу председательства саммита, которое действует в координации со всеми участниками.

Мы считаем неуместным участие во встречах в формате БРИКС представителей находящихся в авангарде враждебной нашей стране политики и тех государств, которые проводят неоколониальный курс стран коллективного Запада в отношении огромного количества других государств. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России рассказали о том,что БРИКС создавался ради повышения роли развивающихся стран в многополярном мире, а также для выработки коллективных, созидательных, объединяющих направлений повестки дня глобального сообщества.

Захарова сообщила об отсутствии обращений Греции к РФ насчет помощи в тушении пожаров.

Фото и видео: МИД России