Макрону нечего предложить БРИКС, заявили в МИД

Присутствие на международном саммите БРИКС французского лидера Эммануэля Макрона, который просил власти ЮАР позволить ему принять участие во встрече, но так и не получил официального приглашения от организаторов, ничем бы не помогло решить те задачи, которые стоят перед данным объединением. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 июля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница подчеркнула, что отправка приглашений на мероприятие представляет из себя прерогативу председательства саммита, которое действует в координации со всеми участниками.
Мы считаем неуместным участие во встречах в формате БРИКС представителей находящихся в авангарде враждебной нашей стране политики и тех государств, которые проводят неоколониальный курс стран коллективного Запада в отношении огромного количества других государств.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
В МИД России рассказали о том,что БРИКС создавался ради повышения роли развивающихся стран в многополярном мире, а также для выработки коллективных, созидательных, объединяющих направлений повестки дня глобального сообщества.
Захарова сообщила об отсутствии обращений Греции к РФ насчет помощи в тушении пожаров.
Фото и видео: МИД России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все