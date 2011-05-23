Захарова сообщила об отсутствии обращений Греции к РФ насчет помощи в тушении пожаров

В МИД России выразили соболезнования погибшим летчикам пожаротушительного самолета в Эвбее.

Москва не получала обращений от Греции насчет помощи в тушении лесных пожаров. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 июля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница выразила соболезнования стране в связи с гибелью спасательного экипажа самолета, который занимался тушением природных возгораний на острове Эвбея 25 июля.

Обращений из Афин насчет помощи не было. Мы искренне сопереживаем греческому народу ввиду чрезвычайной ситуации, которая сложилась из-за бушующих в стране масштабных лесных пожаров. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: вмешательство НАТО надолго отодвинуло бы урегулирование на Южном Кавказе.

Фото и видео: МИД России