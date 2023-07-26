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Захарова: вмешательство НАТО надолго отодвинуло бы урегулирование на Южном Кавказе

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В МИД Росси оценили влияние НАТО на региональное конфликты.

Москва уверена в том, что вмешательство Североатлантического военного альянса надолго отодвинет мирное урегулирование регионального кризиса на Южном Кавказе и принесет на эту территорию лишь дестабилизацию. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 июля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Таким образом чиновница прокомментировала контакты между армянскими должностными лицами и сотрудниками Пентагона. Она добавила,что западные страны, включая США и Турцию, пытаются проявить активный интерес к Южному Кавказу.

Уверены, что вовлечение альянса в дела региона принесет дестабилизацию и отодвинет полноценное, полноформатное, полнокровное мирное урегулирование надолго.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова указала на "половинчатость" заявления ЮНЕСКО о гибели военкора Журавлева.

Фото и видео: МИД России
 

Теги: мария захарова, нато, южный кавказ
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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