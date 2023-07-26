Захарова указала на "половинчатость" заявления ЮНЕСКО о гибели военкора Журавлева

В МИД России рассказали о реакции Одре Азуле в отношении убийства российского журналиста.

Заявление генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле в связи с убийством российского журналиста Ростислава Журавлева силами ВСУ в зоне специальной военной операции "абсолютно половинчато". Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 июля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Госпожа Азуле использовала свой мандат и привлекла внимание к гибели российского журналиста и к тому, что пострадали его коллеги. Но мы точно так же увидели и абсолютную половинчатость этого заявления, где убийство названо "просто смертью". Он просто умер что ли? Его убили... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России подчеркнули, что "вместо осуждения" в официальном заявлении Азуле "говорится о сожалении". Мария Захарова напомнила о том, что на 29-й сессией конференции ЮНЕСКО 12 ноября 1997 года принималась резолюция, которая осуждает насилие, направленное против представителей СМИ. Этот документ наделяет генерального директора мандатом именно на осуждение подобных актов, направленных против журналистов.

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Фото и видео: МИД России