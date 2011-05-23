Россия осудила акцию с сожжением Корана в Дании

Мария Захарова рассказала об акции неуважения к религиозным ценностям мусульман.

Москва решительно осуждает акцию с сожжением Корана и аналогичные экстремистские явления, которые зафиксированы на территории Дании. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 июля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат напомнила о том, что подобные выходки не являются редкостью в странах Евросоюза, так как местные радикалы чувствую свою безнаказанность, поэтому с маниакальным упорством осуществляют вопиющие преступления против ислама. По мнению Марии Захаровой, такие преступления не являются проявлением свободы слова и никак е связано с демократией, а лишь ксенофобией и агрессивным варварством.

Если власти не будут вмешиваться и пресекать подобные выходки, это приведет к тому, что радикализм будет плодиться и далее, а беспредел, как известно, своих жертв не выбирает. Страдать при этом придется простым гражданам, а также сотрудникам диппредставительств вне зависимости от их веры и убеждений Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

МИД РФ: попытки Осло вывести из-под договора разработку шельфа Шпицбергена нелегитимны.

Фото и видео: МИД России