МИД РФ: попытки Осло вывести из-под договора разработку шельфа Шпицбергена нелегитимны

Мария Захарова рассказала о том, что право Норвегии над архипелагом не безусловное.

Россия считает неправомерными попытки Норвегии вывести из-под действия договора 1920 года поиски и разработку шельфа Шпицбергена. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 июля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Обратили внимание...о разработке минеральных ресурсов на норвежском континентальном шельфе, включая районы архипелага Шпицберген. В этой связи полагали необходимым акцентировать внимание на нашей позиции относительно правого статуса шельфа. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России считают неправомерными попытки Норвегии по выводу вопросов по поиску и разработке минеральных ресурсов континентального шельфа архипелага Шпицберген из-под договора о Шпицбергене 1920 года. Мария Захарова заметила, что территория архипелага представляет из себя естественное продолжение его суши, так как образует с ней единое и неразрывное целое. В связи с этим условием власти Норвегии не могут устанавливать и осуществлять какие-либо исключительные национальные интересы или права в отношении шельфа в данном районе без согласия остальных участников международного договора от 1920 года.

Хотели бы вновь напомнить норвежской стороне, что ее суверенитет над архипелагом Шпицберген не является безусловным. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова указала на превышение полномочий генсека ЮНЕСКО.

Фото и видео: МИД России