В МИД России оценили пресс-релиз, выпущенный Одре Азуле.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле превысила свои должностные полномочия, обвинив Москву в якобы имевших место атаках на исторический центр Одессы. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 июля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница уточнила, что дипломаты из РФ с крайним недоумением увидели опубликованный на сайте организации пресс-релиз, который был посвящен осуждению "российских атак, нанесенных по буферной зоне объекта всемирного наследия".

Гендиректор ЮНЕСКО госпожа Азуле, она же гражданка Франции, в очередной раз превысила свои полномочия, назначив Россию виновной, как она сказала, в атаках, агрессии и умышленном уничтожении объектов культуры. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

МИД РФ сообщил, что разрушенные Украиной военные памятники будут восстановлены.

Фото и видео: МИД России