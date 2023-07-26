Мария Захарова рассказала о том, что Москва чтит память героев ВОВ.

Монументы и памятники Великой Отечественной войны, которые ранее были разрушены местными властями на Украине, будут восстановлены после достижения целей специальной военной операции. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 июля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат пояснила прессе, что Москва отличается от киевского режима тем, что чтит своих героев, которые самоотверженно сражались за страну против фашистов, коллаборационистов и местных предателей во времена Второй мировой войны.

После того, как цели специальной военной операции будут достигнуты, все разрушенные монументы и памятники на Украине будут восстановлены. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ уточнили, что на территории России имеются специалисты по послевоенной реставрации объектов. В качестве профессионального примера она привела работу по восстановлению Пальмиры в Сирии.

Захарова сообщила, что на форуме борьбы с неоколониализмом ожидают представителей 70 стран.

Фото и видео: МИД России