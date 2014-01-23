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Захарова сообщила, что на форуме борьбы с неоколониализмом ожидают представителей 70 стран

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В МИД России рассказали о мероприятии, которое пройдет в октябре в Москве.

Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова сообщила, что на форуме борьбы с неоколониализмом в Москве  власти ожидают представителей 70 стран. Мероприятие состоится в конце октября текущего года. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами. Спикер пояснила, то приглашены делегации и Азии, африки, а также Латинской Америки. В форуме будут задействованы члены конструктивно настроенных зарубежных партий, видные сотрудники из общественно-политических, научных, экспертных и деловых кругов.

Предполагается, что в нем примут участие делегации конструктивно настроенных зарубежных партий, видные представители общественно-политических, научных, экспертных и деловых кругов 70 государств.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: США устраивают мировому сообществу "бесконечную встряску".

Фото и видео: МИД России

Теги: мария захарова, мид, неоколониализм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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