Служба дипбезопасности Госдепа расследует нападение на "Турецкий дом" в Нью-Йорке

Мэттью Миллер отреагировал на акт вандализма в США.

Служба американской дипломатической безопасности, которая представляет из себя силовое подразделение внешнеполитического ведомства США с самостоятельным статусом федеральной правоохранительной структуры, вместе с правоохранительными органами города Нью-Йорка расследует нападение на "Турецкий дом". Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Дополнительно чиновник не ответил на вопрос корреспондента о том, получилось ли у дипломатов узнать, разрабатывали ли злоумышленники заранее план атаки на дипломатическую миссию Анкары в США.

Мы видели сообщения о вандализме в отношении "Турецкого дома" в Нью-Йорке. Я могу сказать, что мы осуждаем вандализм, а насилие в отношении дипломатических представительств наказуемо на территории СЩА. За дополнительными подробностями советую обратиться в полицию. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обратился к властям США с требованием срочно найти человека, который разбил окна "Турецкого дома" в Нью-Йорке.

Госдеп утверждает, что ЧВК "Вагнер" пытается организовать поставки оружия через Мали.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State