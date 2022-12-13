Госдеп утверждает, что ЧВК "Вагнер" пытается организовать поставки оружия через Мали

Мэттью Миллер рассказал о том, как представители РФ якобы пытаются через Африку доставить оружие на СВО.

Американская администрация при президенте Джо Байдене утверждает, что российская частная военная компания "Вагнер" якобы пытается организовать через территорию африканского государства Мали поставки вооружений для использования их в специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель внешнеполитического ведомства США Мэттью Миллер. Чиновник заметил, что данные получены за последние несколько дней. Поставки якобы пытаются провести при помощи "фальшивых документов для этих транзакций"

Мы считаем, что "Вагнер" пытается скрыть свои попытки приобрести военную технику для применения на Украине, в том числе работая через третьи страны, третьи страны, где у них есть опорные пункты.... Мэттью Миллер., пресс-секретарь Госдепа США

Эксперт добавил, что у властей США есть сведения о том, что ЧВК "Вагнер" пытается приобрести боевые системы у иностранных поставщиков и переправить их через Мали в качестве третьей стороны. Однако в текущий момент Мэттью Миллер не обладает данными о том, что поставки были осуществлены в реальности.Он напомнил, что США ввели санкции против ряда структур и лиц на нескольких континентах мира, которые поддерживают военные операции "Вагнера".

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State