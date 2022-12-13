Госдеп в курсе призыва Уилана быстрее добиться его возвращения из России

Мэттью Миллер рассказал о работе по задержанным американцам в России.

Американское внешнеполитическое ведомство при президенте Джо Байдене в курсе недавнего призыва гражданина США Пола Уилана быстрее добиться его освобождения из заключения в России. Однако в настоящее время Госдеп не может предоставить общественности новые сведения о своей работе в этом направлении. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Чиновник напомнил о том, что власти страны часто приходят к выводу о том, то не стоит публично озвучивать детали усилий дипломатов по возвращению домой незаконно задержанных, поэтому представители Госдепа склонны сохранять их в тайне.

Я видел комментарии Пола Уилана. Могу заверить его и членов его семьи, что у нас нет более важного приоритета, чем его безопасное возвращение домой. Госсекретарь продолжает работать над этим, этим продолжают заниматься другие сотрудники Госдепартамента и всего правительства... Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Сотрудник Госдепа США не ответил на вопрос корреспондента о том, планируют ли дипломаты вызвать российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова в связи с тем, что 19 мая Москва отклонила запрос посольства США о консульском посещении арестованного в России за шпионаж корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Гершковича.

Госдеп прокомментировал проникновение украинских диверсантов в Белгородскую область.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State