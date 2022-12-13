Госдеп прокомментировал проникновение украинских диверсантов в Белгородскую область

Мэттью Миллер оценил диверсионные действия ВСУ в России.

В американской администрации при президенте Джо Байдене считают, что Украина должна сама решать, как проводить военные операции против России. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель внешнеполитического ведомства США Мэттью Миллер. Таким образом чиновник прокомментировал СМИ проникновение диверсантов из киевского режима на территорию Белгородской области. Эксперт заметил, что Вашингтон не призывает Киев совершать вылазки на российской территории.

Украинцам решать, как они хотят проводить свои военные операции...Мы очень ясно дали понять украинцам, что не призываем к атакам за пределами украинских границ и не обеспечиваем возможности для них. Мэтью Миллер, глава пресс-службы Госдепа

Мэттью Миллер добавил, что такого рода вылазки и применение Украиной по территории России поставленных американцами вооружений не влияет на расчеты властей США, касающиеся планов передачи ВСУ истребителей-бомбардировщиков F-16.

Госдеп: США не настроены на пересмотр решения не вносить РФ в список спонсоров терроризма.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State