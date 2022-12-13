Госдеп: США не настроены на пересмотр решения не вносить РФ в список спонсоров терроризма

Мэттью Миллер рассказал о том, что Вашингтон пока что не готов к такому давлению на Москву.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не считает целесообразным внесение России в собственный список стран - спонсоров терроризма. В настоящее время Вашингтон не настроен на пересмотр этого подхода в отношении Москвы. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами во внешнеполитическом ведомстве сделал официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Чиновник заметил, что данный шаг мог бы привести страну к контрпродуктивным побочным эффектам, а также негативно сказался бы на национальных интересах США в плане предоставления гуманитарной поддержки в регионе.

Мы не включили Россию в список стран - спонсоров терроризма... Мы не считаем, что это самый эффективный механизм для того, чтобы призвать Россию к ответу. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Мэттью Миллер добавил, что власти США призывают Россию к ответу "другими путями". В частности, речь идет о санкционном давлении и предоставлении киевскому режиму военной поддержки. В Госдепе добавили, что готовы регулярно пересматривать имеющиеся инструменты и подходы к России и другим странам, которые имеются в распоряжении страны.

США считают, что Россия продолжает придерживаться количественных ограничений ДСНВ.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State