Вход на "Горьковскую" ограничивали из-за увеличения пассажиропотока

В воскресенье отмечается Курбан-Байрам.

Вход на станцию петербургского метрополитена "Горьковская" ограничивали утром 16 июня. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

В связи с увеличением пассажиропотока "Горьковская" не работала с 08:28. К 09:11 станция открылась.

В воскресенье отмечается Курбан-Байрам. В комитете по транспорту Петербурга ранее сообщали, что праздник станет причиной ограничений в движении транспорта. Кроме того, свои маршруты временно изменили автобусы и трамваи.

С праздником мусульман поздравил глава города.

Сердечно поздравляю всех жителей нашего города, исповедующих ислам, с праздником жертвоприношения – Курбан-Байрам! Отмечаемый на протяжении веков, этот священный праздник символизирует добро, милосердие и справедливость. Для всех мусульман это день радости и единения в служении своим близким, благу всех людей. Губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: вход на станцию метро "Ладожская" ограничивали в связи с внеплановой остановкой эскалатора.

Фото: Piter.TV