Курбан-Байрам ограничит движение транспорта в Петербурге 16 июня

Также запретят парковку.

В период проведения праздника Курбан-Байрам в Петербурге ограничат движения транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту 14 июня.

С 00:00 до 09:00 16 июня не получится остановиться на Московском проспекте от набережной Фонтанки до Садовой улицы, в Конном переулке от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта, на Кронверкском проспекте от улицы Куйбышева до Конного переулка и Репищевой улице от Парашютной улицы до Вербной улицы.

Кроме того, с 07:00 до 09:00 закроют движение на Московском проспекте от набережной Фонтанки до Садовой улицы, в Конном переулке от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта, Крестьянском переулке от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта, на Кронверкском проспекте от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта и Репищевой улице от Парашютной улицы до Вербной улицы.

Также в трассы автобусов №№28, 50, 70, 71, 122, 127, 134А, 134Б, 170, 172, 182, 208, 235, 237, 262 и трамваев №№6, 40 вносятся изменения. Подробнее о движении общественного транспорта – на сайте ГКУ "Организатор перевозок".

Ранее на Piter.TV: закрывается движение транспорта в Понтонном по Парковой с 17 июня.

Фото: Piter.TV; пресс-служба комитета по транспорту Петербурга