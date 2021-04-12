Закрывается движение транспорта в Понтонном по Парковой с 17 июня

Ограничения снимут 20 июня. Речь идет об участке от Ясельной улицы до Клубной улицы.

В Колпинском районе пройдут работы по реконструкции тепловых сетей. В связи с этим с 17 по 20 июня закрывается движение транспорта в поселке Понтонный по Парковой улице в направлении от Ясельной улицы до Клубной улицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Объезд: Волховстроевская улица, Станционная улица, Фанерная улица, Клубная улица, Парковая улица, Садовая улица, Ясельная улица, улица Варвары Петровой. Пресс-служба ГАТИ

В Калининском районе ограничивается движение транспорта по Чугунной улице у пересечения с Арсенальной. Там пройдут работы по прокладке газопровода. Проезд ограничат с 17 по 22 июня.

Ранее мы писали, что с 18 июня закрывается движение транспорта по боковому проезду проспекта Энгельса.

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